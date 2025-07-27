Іспанія

За гравцем уже встигла вишикуватись черга.

"Срібний" позаминулий сезон німецького Штутгарта й донині виринає в пам’яті футбольних уболівальників, тож головні дійові особи тієї команди "швабів" перебувають на видноті на трансферному ринку.

Зокрема, французький атакувальний півзахисник Енцо Мійо, яким посеред цього сезону цікавились мадридський Реал та лондонські Арсенал і Тоттенгем.

Але цього літа найбільшу активність у боротьбі за 23-річного виконавця виявив мадридський Атлетіко, який уже узгодив контракт із гравцем до 2030 року.

Залишилось лише вмовити Штутгарт відпустити футболіста — для цього "матрацники" підготували пропозицію в розмірі близько 23 млн євро.

У Мійо за минулий сезон 12 голів та вісім асистів у 43 матчах.