Іспанія

Словак хоче грати в основному складі.

Новачок мадридського Атлетіко Давід Ганцко висловився про головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне. Цитує словацького захисника іспанська Marca.

"У світі футболу те, що він зробив, як тренер та гравець, неймовірно. Тому, без сумніву, я вважаю його однією з найбільших фігур у футболі за останні роки та десятиліття.

Я з нетерпінням чекаю на можливість зіграти у футболці Атлетіко та працювати під керівництвом Сімеоне. Чудово бути серед таких фахівців, які допомагають тобі прогресувати", – сказав Ганцко.