Гравець виявився непотрібен навіть в умовах кадрового дефіциту.
Браян Сарагоса, Getty Images
28 липня 2025, 08:15
Одного разу посеред сезону-2024/25 мюнхенська Баварія мала суттєві кадрові проблеми з атакувальною ланкою, тож погодилась підписати на той час зірку нападу іспанської Гранади Браяна Сарагосу за 4 млн євро оренди + 13 млн євро вартості повноцінного викупу.
Однак зрештою нині вже 23-річний виконавець провів лише сім матчів за німецький клуб, і минулий сезон для нього відзначився орендою до памплонської Осасуни за 250 тис. євро.
Загалом, трансфер можна вважати провальним рішенням "Рекордмайстера".
А отже й треба вирішувати долю футболіста перед початком прийдешньої кампанії.
Сарагосу дуже хоче бачити в своєму складі Сельта з Віго, яка наближається до оренди гравця, але вже з правом повноцінного викупу.
У такому випадку Сарагоса підпише контракт до 2030 року.
За минулий сезон Браян провів 28 матчів, забив один гол та віддав шість гольових передач.