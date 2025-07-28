Іспанія

Гравець виявився непотрібен навіть в умовах кадрового дефіциту.

Одного разу посеред сезону-2024/25 мюнхенська Баварія мала суттєві кадрові проблеми з атакувальною ланкою, тож погодилась підписати на той час зірку нападу іспанської Гранади Браяна Сарагосу за 4 млн євро оренди + 13 млн євро вартості повноцінного викупу.

Однак зрештою нині вже 23-річний виконавець провів лише сім матчів за німецький клуб, і минулий сезон для нього відзначився орендою до памплонської Осасуни за 250 тис. євро.

Загалом, трансфер можна вважати провальним рішенням "Рекордмайстера".

А отже й треба вирішувати долю футболіста перед початком прийдешньої кампанії.

Сарагосу дуже хоче бачити в своєму складі Сельта з Віго, яка наближається до оренди гравця, але вже з правом повноцінного викупу.

У такому випадку Сарагоса підпише контракт до 2030 року.

За минулий сезон Браян провів 28 матчів, забив один гол та віддав шість гольових передач.