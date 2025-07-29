Іспанія

Після оренди — повноцінна угода. Канадський вінгер залишиться у Ла Лізі, контракт до 2030 року.

Канадський вінгер Тейджон Б’юкенен остаточно став гравцем Вільярреала. Іспанський клуб підтвердив досягнення повної домовленості з міланським Інтером щодо трансферу 25-річного футболіста, який підписав контракт до літа 2030 року. Це логічне продовження попередньої оренди, під час якої Б’юкенен поступово адаптувався до іспанського чемпіонату.

Попри не надто яскраву статистику — лише один гол і дві передачі у 13 офіційних матчах — гравець залишив приємне враження на тренерський штаб "жовтої субмарини" завдяки своїй універсальності та динамічній грі на фланзі. Як повідомлялось раніше, Інтер отримає близько 9 мільйонів євро і зберігає за собою 20% від можливого майбутнього продажу.

Б’юкенен уже встиг пройти медичне обстеження, і відсьогодні долучається до тренувального процесу основної команди на базі імені Хосе Мануеля Льянези.

Футболіст збірної Канади має досвід виступів у MLS, бельгійській лізі та Серії А, а його трансфер до Ла Ліги — черговий крок у розвитку кар'єри. Нагадаємо, що у січні 2024 року він приєднався до Інтера з Брюгге, але так і не зміг закріпитися у складі міланців, що й призвело до варіанту з орендою. Тепер ситуація кардинально змінилася — Б’юкенен отримає шанс розкрити себе у Прімері вже на постійній основі.