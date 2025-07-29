Іспанія

Французький форвард став новою "десяткою" столичного гранда після відходу Луки Модрича.

Кіліан Мбаппе офіційно став новим володарем 10-го ігрового номера у Реалі Мадрид. Про це повідомляє офіційний сайт фаншопу "вершкових".

Французький нападник, який минулого літа приєднався до мадридського клубу на правах вільного агента після завершення контракту з ПСЖ та грав під номером 10, отримав свій улюблений та один із найзнаковіших номерів в історії клубу.

Останнім за Реал під "десяткою" виступав легендарний півзахисник Лука Модрич, який у 39 років залишив Мадрид цього літа та приєднався до Мілана після 13 років у клубі.

У своєму дебютному сезоні в Іспанії Кіліан Мбаппе залишився без виграних командних трофеїв, проте в індивідуальному плані 26-річний француз традиційно вражав статистичними показниками: 59 матчів у всіх турнірах, 44 голи та 5 асистів, завоювавши Золоту бутсу-2024/25 як найкращих бомбардир Європи.

Ось як розподілилися місця у топ-5 в рейтингу Золотої бутси-2024/25:

1. Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) — 31 гол, 62 очки

2. Віктор Дьокереш (Спортінг Лісабон) – 39 голів, 58.5 очок

3. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 29 голів, 58 очок

4. Роберт Левандовські (Барселона) — 27 голів, 54 очки

5. Гаррі Кейн (Баварія) — 26 голів, 52 очки