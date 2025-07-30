Іспанія

Іспанський гранд не має наміру відпускати українського воротаря цього літа.

Реал Мадрид відхилив пропозицію Ньюкасл Юнайтед про оренду голкіпера збірної України Андрія Луніна. Англійський клуб запропонував 3 млн євро за річну оренду українця, однак “вершкові” миттєво відмовили, не бажаючи навіть обговорювати подібні умови.

Як повідомляє CaughtOffside з посиланням на джерела, близькі до агентського середовища, мадридський клуб не розглядає можливість продажу чи оренди Луніна цього літа. У Реалі вважають 26-річного українця важливою частиною команди, незважаючи на його статус другого номера після Тібо Куртуа.

Лунін минулого сезону провів 14 матчів і нещодавно продовжив контракт із клубом до 2030 року, чим підкреслив свою відданість проєкту на Сантьяго Бернабеу. Його професіоналізм та спокійне ставлення до ролі дублера високо цінуються у Мадриді.

Водночас Манчестер Юнайтед також уважно стежить за ситуацією щодо майбутнього українця. “Червоні дияволи” шукають нового воротаря і додали Луніна до шортлиста, але усвідомлюють складність переговорів із Реалом, який оцінює гравця дуже високо.

У той же час, допоки подальші дії МЮ щодо підсилення позиції воротаря залишаються під питанням, Ньюкасл Юнайтед вже домовився про оренду воротаря збірної Англії та Саутгемптона Аарона Рамсдейла — залишається лише офіційне оголошення.