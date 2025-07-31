Іспанія

Але міланці все одно залишились із певним відсотком прав на футболіста.

Камерунський опорний півзахисник Люсьєн Агуме взимку 2024 року перейшов до андалузької Севільї з міланського Інтера на правах оренди, після чого "нервіонці" заплатили 8 млн євро за його повноцінний трансфер улітку того року.

Однак на той момент іспанський колектив зумів оплатити лише половину прав на футболіста, тоді як придбання додаткових 40% контракту коштувало б йому ще 5 млн євро.

І ось, цього літа Севілья активувала цю опцію в контракті 23-річного виконавця, довівши вартість трансферу до показника в 13 млн євро, і залишивши при собі 90% прав на футболіста.

Вочевидь, інтерес лондонського Арсеналу до гравця цього літа спонукав іспанців до таких дій.

Агуме в минулому сезоні провів 37 матчів, забив один гол та віддав три гольові передачі.