Англія

Переговори про новий контракт з ганським хавбеком зайшли в глухий кут.

Півзахисник Севільї Люсьєн Агуме може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлений Арсенал, який бачить в його особі відповідну заміну Томасу Парті.

Раніше була інформація, що Арсенал та Парті намагалися домовитися про нову угоду, проте переговори зайшли в глухий кут. Швидше за все, ганець покине команду цього літа у статусі вільного агента.

Минулого сезону Агуме провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.