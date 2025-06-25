Переговори про новий контракт з ганським хавбеком зайшли в глухий кут.
Люсьєн Агуме, Getty Images
25 червня 2025, 12:40
Півзахисник Севільї Люсьєн Агуме може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлений Арсенал, який бачить в його особі відповідну заміну Томасу Парті.
Раніше була інформація, що Арсенал та Парті намагалися домовитися про нову угоду, проте переговори зайшли в глухий кут. Швидше за все, ганець покине команду цього літа у статусі вільного агента.
Минулого сезону Агуме провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.