Іспанія

Бразилець задоволений роллю і прагне вигравати трофеї.

Вінісіус Жуніор не планує залишати Реал Мадрид, повідомляє Diario AS. 25-річний бразильський вінгер задоволений своєю роллю в команді, почувається важливим і вважає Реал найкращим місцем для боротьби за всі можливі трофеї.

У сезоні-2024/25 Вінісіус провів 58 матчів, забив 22 голів і віддав 19 асистів. Його контракт із Реалом діє до червня 2027 року, а клуб планує запропонувати нову угоду з зарплатою €15 млн на рік, щоб відбити інтерес від ПСЖ, Манчестер Сіті та клубів Саудівської Про Ліги.

Раніше чутки про пропозиції з Саудівської Аравії були спростовані оточенням гравця, і Вінісіус підтвердив намір залишитися в Мадриді на сезон-2025/26.

Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.