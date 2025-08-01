Іспанія

Нідерландець планує продовжити контракт із каталонцями.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг висловив намір підписати нову угоду з клубом. Поточний контракт 28-річного нідерландця діє до червня 2026 року, після чого він може залишити команду як вільний агент.

За інформацією ЗМІ, Барселона розраховує продовжити угоду до 2028 року з опцією ще на один сезон.

"Я поки не підписав новий контракт, інакше ви б уже знали. Але мене все влаштовує в Барселоні, і, наскільки мені відомо, клуб задоволений мною. Зрештою, угоду буде продовжено", — зазначив де Йонг в інтерв’ю ESPN.

Де Йонг виступає за Барселону з 2019 року, провівши 259 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готує трансфер гравця з Барселони.