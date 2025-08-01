Іспанія

Молодий півзахисник мріє про лідерство в "блауграні".

Півзахисник Барселони Гаві відповів на запитання, чи хоче він стати капітаном команди. Раніше 20-річний вихованець Барселони виконував роль капітана в товариському матчі проти Сеула, який завершився розгромною перемогою каталонців із рахунком 7:3.

У бесіді з Mundo Deportivo Гаві зізнався, що мріє стати повноцінним капітаном Барселони. Він зазначив, що це додає йому ще більше мотивації працювати, але варто поважати тих гравців, які зараз носять пов’язку.

Минулого сезону Гаві взяв участь у 42 матчах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився трьома голами та став автором трьох результативних передач.

Раніше Де Йонг заявив про готовність залишитися в Барселоні.