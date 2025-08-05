Іспанія

Французький захисник залишиться в "блауграні" до 2030 року.

Захисник Барселони Жюль Кунде незабаром продовжить контракт із клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, усі юридичні аспекти угоди схвалено, залишилося врегулювати лише кілька формальностей.

Після цього Кунде підпише нову угоду, яка діятиме до червня 2030 року.

У сезоні-2024/25 26-річний француз зіграв у 53 матчах у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 8 результативних передач.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Кунде становить €65 млн.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем націлився на Араухо.