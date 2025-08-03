Англія

Лондонський клуб шукає лідера для оборони і вважає уругвайця ідеальним кандидатом.

Захисник Барселони Рональд Араухо опинився в сфері інтересів Тоттенгема. Лондонський клуб має намір серйозно підсилити центр захисту перед новим сезоном і розглядає 26-річного уругвайця як потенційного лідера команди.

Як повідомляє Barca Universal, скаутський відділ Тоттенгема високо оцінює якості Араухо, однак розуміє складність можливої угоди. Барселона неохоче розстається з одним із найнадійніших гравців оборони, тож перемовини можуть бути непростими.

У минулому сезоні Араухо провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома асистами.

Раніше Де Йонг заявив про готовність залишитися в Барселоні.