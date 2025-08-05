Іспанія

Клуб Ла Ліги збирається тимчасово посилитися оборонцем "містян" Вітором Рейсом.

Центральний захисник Вітор Рейс може тимчасово залишити Манчестер Сіті.

За даними журналіста Фабріціо Романо, орендувати 19-річного бразильця збирається Жирона. Клуб Ла Ліги близький до оформлення відповідного трансферу.

Манчестер Сіті придбав Рейса в рідного для нього Палмейраса за 37 млн євро в січні 2025 року. Контракт Вітора з "містянами" розраховано до кінця червня 2029-го.

На рахунку оборонця участь у чотирьох матчах клубу АПЛ у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Жирона претендує й на іншого таланта Манчестер Сіті.