Іспанія

У мадридському клубі незадоволені станом Куртуа та не розраховують на Луніна як на першого номера.

Мадридський Реал розглядає варіант із підписанням нового голкіпера під час літнього трансферного вікна.

За інформацією журналіста Хорхе Пікона, керівництво мадридців вважає, що Тібо Куртуа наразі не готовий на всі сто відсотків до нового сезону, а через вік бельгійця ситуація надалі лише ускладнюватиметься. Водночас у Реал не розглядають Андрія Луніна як основного воротаря "вершкових". З цієї причини іспанський гранд розпочав пошуки нового голкіпера.

При цьому зазначається, що Реал вивчатиме виключно реалістичні варіанти на ринку та не переплачуватиме за потенційних кандидатів.

Раніше Куртуа повідомив, коли планує повернутися до тренувань із Реалом.