Іспанія

Бельгійський воротар заявив, що повністю позбувся дискомфорту після ушкодження, отриманого на чемпіонаті світу.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів про перебіг відновлення після травми, через яку достроково залишив поле у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Бельгії та Іспанії.

За словами бельгійця, процес реабілітації проходить успішно, а вже найближчим часом він планує повернутися до роботи з командою.

"Я більше не відчуваю жодного дискомфорту. Ще під час матчу я зрозумів, що це несерйозне ушкодження. Зараз усе ще говорять про два-три тижні, але щойно ми повернемося до тренувань, я буду готовий. Болі вже немає", — сказав Куртуа.

У сезоні-2025/26 Куртуа провів 45 матчів у всіх турнірах, пропустивши 43 м'ячі та оформивши 17 "сухих" поєдинків. Лунін, своєю чергою, зіграв 12 зустрічей, у яких один раз зберіг свої ворота недоторканими.