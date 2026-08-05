Іспанія

Каталонський клуб очікує на позицію нападника, але не планує продавати його нижче ринкової вартості.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік залишився розчарованим публічними заявами Феррана Торреса щодо його майбутнього в клубі. Про це повідомляє Marca.

Раніше іспанський нападник не став гарантувати, що залишиться на Камп Ноу, заявивши, що у футболі ніколи не можна бути впевненим у наступному кроці. На тлі інтересу з боку ПСЖ ці слова викликали додаткові обговорення навколо майбутнього 26-річного футболіста.

За інформацією джерела, у Барселоні здивовані тим, що Торрес вирішив обговорити свою ситуацію через ЗМІ, а не звернутися безпосередньо до клубу. Водночас у каталонській команді не вважають ситуацію критичною.

Частина представників Барселони припускає, що такі заяви можуть бути спробою посилити позицію футболіста перед можливими переговорами щодо нового контракту. Інші ж були готові до того, що Торрес розглядає варіант зміни клубу через інтерес Парі Сен-Жермен.

Водночас Флік розраховував на іспанця як на важливого гравця своєї команди у новому сезоні, тому реакція нападника стала для тренера неприємною несподіванкою.

Тепер Барселона очікує, що Торрес та його представники чітко визначать свої плани. Клуб не має наміру продавати футболіста за суму нижчу за його ринкову вартість, а також не збирається вступати у фінансову боротьбу з ПСЖ за допомогою значного покращення контрактної пропозиції.

Чинна угода Торреса з Барселоною розрахована лише до літа 2027 року, при цьому переговори щодо продовження контракту поки не розпочиналися.