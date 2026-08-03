Іспанія

Іспанський нападник зізнався, що поки не ухвалив рішення щодо подальшої кар'єри, попри чинний контракт із каталонським клубом.

Нападник Барселони Ферран Торрес прокоментував чутки щодо свого майбутнього в команді. Іспанець визнав, що наразі не має остаточної відповіді щодо того, де продовжить кар'єру в наступному сезоні.

26-річний футболіст в інтерв'ю NBC's Today Show заявив, що має чинну угоду з каталонцями, але у футболі ситуація може змінитися будь-якої миті.

"У мене є контракт із Барселоною, але у футболі ніколи не знаєш, що станеться. Я чекаю, щоб ухвалити правильне рішення. Я досі не знаю. Моя мрія — бути щасливим", — сказав Торрес

За інформацією Sport.es, Барселона все ще планує продовжити контракт із Торресом. Очікується, що переговори щодо нової угоди відновляться у вересні після завершення трансферного вікна та повернення гравця з відпустки після чемпіонату світу.

При цьому каталонський клуб не отримував жодних сигналів від футболіста про бажання залишити команду.

Раніше повідомлялося, що Ферран може стати гравцем Парі Сен-Жермен.