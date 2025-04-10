Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25 Легія прийматиме Челсі.

Поєдинок відбудеться в четвер, 10 квітня, на Стадіон Війська Польського у Варшаві. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Легії оцінюється показником 5.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Челсі й тотал менше 4,5", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Коула Палмера.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Челсі всуху". На нього можна поставити з показником 2.51.

Слідкуйте за поєдинком Легія — Челсі на Football.ua.