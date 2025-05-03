Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 35-го туру чемпіонату Англії-2024/25 Челсі прийматиме Ліверпуль.

Поєдинок відбудеться в неділю, 4 травня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Челсі в один гол або нічия", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 2.15 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють і тотал буде менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.97.

Слідкуйте за поєдинком Челсі — Ліверпуль на Football.ua.