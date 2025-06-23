Рейтинг букмекерів

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Георгій Судаков провів не найкращий сезон-2024/25, але чутки про його трансфер в іноземний клуб не зникли. Півзахисник Шахтаря та збірної України досі приваблює команди з топліг. Розповідаємо, як букмекери оцінюють шанси гравця на трансфер цього літа.

Вважається, що фаворитом в боротьбі за Судакова є Вест Гем. Поставити на трансфер Георгію в стан "молотобійців" можна з показником 2.2. Трохи нижча, але все ще доволі висока ймовірність — на перехід в Ювентус. На цю подію пропонується коефіцієнт 2.5. Аналогічні шанси в Судакова перебратись у склад чемпіона Італії - Наполі.

Букмекери вважають, що не вибувають з гонитви й англійські провідні клуби:

Манчестер Сіті — 4.0

Челсі — 5.0

Тоттенгем — 5.0

Ліверпуль — 6.0

Арсенал — 6.0

Пишіть в коментарях, де б ви хотіли побачити Георгія Судакова в наступному сезоні.