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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 Шахтар протистоятиме Ільвесу.

Шахтар — Ільвес: де дивитися матч Ліги Європи

Перший матч відбудеться в четвер, 10 липня, на Стадіоні Стожице в Любляні, Словенія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.25, тоді як потенційний успіх Ільвеса оцінюється показником 16.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал менше 4,5", представлений показником 1.76.

Коефіцієнтом 1.96 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Шахтаря.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря в два гола". На нього можна поставити з показником 3.70.

Слідкуйте за поєдинком Шахтар — Ільвес на Football.ua.