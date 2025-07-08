Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар Донецьк, shakhtar.com
08 липня 2025, 17:12
У рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 Шахтар протистоятиме Ільвесу.
Шахтар — Ільвес: де дивитися матч Ліги Європи
Перший матч відбудеться в четвер, 10 липня, на Стадіоні Стожице в Любляні, Словенія. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.25, тоді як потенційний успіх Ільвеса оцінюється показником 16.50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.90.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал менше 4,5", представлений показником 1.76.
Коефіцієнтом 1.96 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Шахтаря.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря в два гола". На нього можна поставити з показником 3.70.
Слідкуйте за поєдинком Шахтар — Ільвес на Football.ua.