Турция

Украинец поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

Нападающий Артем Кравец заявил, что не планирует покидать Кайсериспор и хочет приносить пользу турецкому клубу.

"Дорогие болельщики Кайсерисора, мне было очень приятно увидеть, как много людей поддержали меня в этой ситуации. Я понял, что действительно нужен вам.

Я остаюсь с вами. Я полностью сфокусирован на том, чтобы продолжить помогать клубу. Сделаю все зависящее от меня, чтобы добиться наших целей", – написал Кравец на своей странице в Instagram.

Действующий контракт Кравца с турецким клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 6 поединков в футболке Кайсериспора, отличившись четырьмя голами.

На данный момент Кайсериспор находится на дне турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 10 очков после 17 туров.

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