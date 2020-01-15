Турция

Швейцарец в ближайшее время присоединится к турецкому клубу.

Фенербахче и Милан согласовали аренду левого защитника Рикардо Родригеса, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Швейцарец перейдет на правах аренды до конца сезона, после чего турецкий клуб будет обязан его выкупить. Сумма выкупа составляет 5 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

Также на Рикардо Родригеса претендовал вице-чемпион Нидерландов ПСВ.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл в пяти матчах за Милан во всех турнирах. Результативными действиями он не отличался.