Нидерланды. Новость

Швейцарец близок к переходу в клуб из Эредивизи.

Защитник Милана Рикардо Родригес может стать игроком ПСВ в ближайшее время, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны провели переговоры по левому фулбеку и практически согласовали детали перехода. Руководство ПСВ согласилось на условия миланского клуба и готово подписать швейцарца на правах аренды с опцией выкупа за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 5 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что Родригес согласовал условия контракта с Фенербахче.

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