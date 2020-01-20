Турция

Нападающий Шахтера во второй половине сезона будет выступать в Турции.

Форвард Шахтера Андрей Борячук стал игроком Ризеспора, сообщил официальный сайт турецкого клуба. При этом не сообщается о том, это аренда или полноценный трансфер.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 3 поединка в футболке "горняков", отличившись одним голом.

Отметим, что этой зимой Ризеспор арендовал у Динамо полузащитника Дениса Гармаша. Также в команде играет экс-футболист Динамо Николай Морозюк.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.