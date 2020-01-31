Турция

Форвард Динамо Жерсон Родригес прокомментировал переход в чемпионат Турции.

Жерсон Родригес до конца сезона будет выступать за Анкарагюджю на правах аренды.

"Хочу поблагодарить фанатов Динамо. Это сложный выбор, но он позволит мне снова играть в футбол, работать и вернуться в Динамо сильнее".

"Я смогу забивать голы и наслаждаться футболом. Спасибо вам, мы все вместе", — записал сторис на своей странице в Instagram Жерсон Родригес.

Ранее сообщалось, что вместе с Жерсоном Родригесом Анкарагюджю подписал еще 14 игроков.

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