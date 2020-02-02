Турция

Форвард реализовал пенальти в игре за турецкую команду.

Нападающий Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, отличился забитым голом в дебютном матче за Анкарагюджю.

На 50-й минуте поединка с Касымпашой люксембургский форвард успешно реализовал пенальти и сравнял счет. Встреча команд так и завершилась со счетом 1:1.

Напомним, Жерсон Родригес присоединился к Анкарагюджю в январе на правах аренды из Динамо. Действующий контракт нападающего с киевлянами рассчитан до июня 2024 года.

На данный момент Анкарагюджю находится в зоне вылета турецкой Суперлиги, набрав 14 очков после 20 матчей.

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