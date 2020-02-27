Турция

Египтянин ждет немецкого игрока в Турции.

Полузащитник Фенербахче Мохамед Эльнени, контракт которого принадлежит Арсеналу, заявил, что хавбеку лондонцев Месуту Озилу также было бы интересно перейти в стан "канареек".

"Месут действительно любит Фенербахче. Он всегда говорит о клубе и фанатах с теплотой".

"Если вы спросите меня, я думаю, что он может перейти в Фенербахче. Он всегда пытался раздражать меня, напевая песни болельщиков этой команды", — сказал Эльнени beIN SPORTS.

Контракт Озила с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сам хавбек заявил, что не знает, где может оказаться в будущем.