Форвард не хочет, чтобы его зарплата сократилась из-за коронавируса.
РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО, ФОТО: ФК ГАЛАТАСАРАЙ
05 апреля 2020, 21:32
Радамель Фалькао готов покинуть Галатасарай, сообщает Ajansspor.
По информации источника, 34-летний футболист не хочет сокращения заработной платы, даже ввиду пандемии коронавируса.
Колумбиец договорился о личном контракте с Аль-Саддом, который тренирует Хави. Если сделка состоится, то Фалькао будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон.
В текущем сезоне Фалькао провел 14 матчей в чемпионате Турции и забил девять голов.
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