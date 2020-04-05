Турция

Форвард не хочет, чтобы его зарплата сократилась из-за коронавируса.

Радамель Фалькао готов покинуть Галатасарай, сообщает Ajansspor.

По информации источника, 34-летний футболист не хочет сокращения заработной платы, даже ввиду пандемии коронавируса.

Колумбиец договорился о личном контракте с Аль-Саддом, который тренирует Хави. Если сделка состоится, то Фалькао будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Фалькао провел 14 матчей в чемпионате Турции и забил девять голов.

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