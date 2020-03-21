Испания

Альфредо Морелос может перебраться в испанскую Примеру.

Нападающий Рейнджерс Альфредо Морелос попал в сферу интересов мадридского Атлетико. Об этом сообщает AS со ссылкой на шотландскую прессу.

По информации источника, "матрасники" находятся в поисках футболиста, который сможет не только усилить линию атаки, но и создать на позиции форварда достойную конкуренцию.

Трансфер 23-летнего колумбийца может обойтись Атлетико в 15-20 миллионов евро. В текущем сезоне Морелос провел за Рейнджерс 45 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Альфредо Морелоса также заинтересована Севилья.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.