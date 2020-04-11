Турция

Турецкий клуб хочет подписать вингера Севильи.

Полузащитник Севильи Рони Лопеш попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает Cadena Cope.

Турецкий клуб планирует усилить атакующую линию во время летнего трансферного окна и хочет приобрести португальского вингера.

Лопеш перешел в Севилью прошлым летом из Монако за 25 млн евро, но не смог закрепиться в испанском клубе. В футболке "рохибланкос" 24-летний игрок провел 12 поединков, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Севилья заинтересована в подписании полузащитника Ливерпуля Джердана Шакири.

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