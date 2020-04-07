Англия

Мерсисайдцы хотят подписать бразильского центрбека.

Защитник Севильи Диего Карлос попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает издание Estadio Deportivo.

"Красные" намерены укрепить линию обороны летом и попытаются приобрести бразильского центрбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 40 млн евро.

Диего Карлос перешел в Севилью прошлым летом из Нанта за 15 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 поединок в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также заинтересован в подписании вингера Адамы Траоре.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.