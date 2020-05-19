"Канарейки" хотят подписать хорватского форварда.
НИКОЛА КАЛИНИЧ, ФОТО ФК РОМА
19 мая 2020, 08:33
Нападающий Атлетико Никола Калинич попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает издание AS.
Стамбульский клуб намерен заполучить хорватского форварда в летнее межсезонье и готов обратиться к руководству Атлетико с предложением.
Минувшим летом Калинич перешел на правах аренды в Рому. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 13 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Действующий контракт Калинича с Атлетико рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в подписании полузащитника Шахтера Тайсона.