Турция

"Канарейки" хотят подписать хорватского форварда.

Нападающий Атлетико Никола Калинич попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает издание AS.

Стамбульский клуб намерен заполучить хорватского форварда в летнее межсезонье и готов обратиться к руководству Атлетико с предложением.

Минувшим летом Калинич перешел на правах аренды в Рому. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 13 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Действующий контракт Калинича с Атлетико рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в подписании полузащитника Шахтера Тайсона.