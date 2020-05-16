Турция

Турецкий клуб заинтересован в подписании бразильца.

Полузащитник Шахтера Тайсон попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает портал Fotomac.

Турецкий клуб давно следит за выступлениями бразильского вингера и попытается подписать его в летнее межсезонье. "Канарейки" надеются, что смогут заполучить игрока за относительно небольшую сумму, так как его контракт с "горняками" истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Шахтер может предложить Тайсону новый контракт.

Тайсон выступает в составе Шахтера с января 2013 года, перейдя из Металлиста. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 27 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись девятью голами и восемью ассистами.