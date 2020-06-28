Украинец сделал выверенную передачу с правого фланга.
Николай Морозюк, фото Ризеспор
28 июня 2020, 19:40
Николай Морозюк вышел в стартовом составе Ризеспора на поединок 29-го тура чемпионата Турции против Денизлиспора.
Украинец отметился результативной передачей под занавес первой половины игры — его пасом воспользовался Шкода.
Морозюк также получил желтую карточку в начале матча, а сразу после результативной передачи был заменен.
Отметим, что Денис Гармаш и Андрей Борячук остались в запасе.
Напомним, что гол Жерсона Родригеса, другого игрока, который связан с Динамо, помог Анкарагюджю подняться с последнего места.