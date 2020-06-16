Турция

Украинец привлек внимание стамбульского клуба.

Защитник Ризеспора Николай Морозюк попал в сферу интересов Фенербахче, информирует портал Fotospor.

"Канарейки" хотят подписать украинского вингера в летнее межсезонье и уже начали переговоры с его клубом. "Желто-синие" рассматривают 32-летнего игрока в качестве замены Маурисио Исле, который недавно покинул клуб.

Морозюк выступает в составе Ризеспора с января 2019 года, перейдя из киевского Динамо. В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в футболке "ястребов", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в подписании нападающего Вест Хэма Андрея Ярмоленко.