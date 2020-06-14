Турция

Победа позволила команде Николая Морозюка, Дениса Гармаша и Андрея Борячука покинуть зону вылета.

Несмотря на то, что в поединке 27-го тура чемпионата Турции против Галатасарая Ризеспор явно не был фаворитом, хозяева не просто дали бой гранду, но и сумели обыграть его.

Возможно, на результат повлиял жуткий эпизод на 14-й минуте матча, когда в столкновении с Миланом Шкодой сломал ногу вратарь Галатасарая Фернандо Муслера и, естественно, не смог продолжить матч.

Его дублер Окан Коджук смог отразить под занавес первого тайма пенальти в исполнении Шкоды, но был бессилен против добивания чеха. После перерыва Тунай Торун удвоил преимущество хозяев, а окончательно "похоронил" надежды гостей Адем Бюйюк, заработавший удаление на 90-й минуте.

Николай Морозюк вышел в основе и провел на поле весь матч, Денис Гармаш также попал в стартовый состав, но на 68-й минуте его сменил Абдулла Дурак. Андрей Борячук весь матч просидел в запасе.