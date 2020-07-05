Турция

Турецкий клуб хочет подписать Тодибо и Ваге.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо и Мусса Ваге попали в сферу интересов Фенербахче, сообщает издание Sport.

"Канарейки" хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются арендовать двух молодых футболистов. Они не имеют регулярного места в составе Барселоны и вряд ли останутся в команде на следующий сезон.

В подписании Тодибо также заинтересованы Вулверхэмптон и Эвертон.

Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в подписании нападающего Шахтера Оларенважу Кайоде.