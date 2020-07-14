Турция

Клуб просит люксембуржца уладить конфликт с одноклубником.

Анкарагюджю готов вернуть нападающего Жерсона Родригеса в состав, несмотря на его поведение, сообщает Angaranin Sesi.

Родригес повздорил с капитаном команды Анте Кулушичем, из-за чего пропустил матч против Галатасарая. Анкарагюджю находится в сложной ситуации в турнирной таблице и готов вернуть люксембургского форварда в состав, но просит его принести извинения перед Кулушичем.

Напомним, Родригес перешел в Анкарагюджю в январе на правах аренды из Динамо. В этом сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в составе турецкого клуба, отличившись шестью голами и двумя ассистами.