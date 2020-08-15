Турецкий хавбек прекратил выступления на профессиональном уровне.
Эмре Белозоглу, fenerbahce.org
15 августа 2020, 18:15
Полузащитник Фенербахче Эмре Белозоглу завершил карьеру футболиста, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Центральный хавбек принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 39 лет.
Эмре перешел в Фенербахче в третий раз прошлым летом и в минувшем сезоне провел 26 матчей, отличившись тремя голами. Ранее полузащитник также выступал в составе таких клубов, как Галатасарай, Интер, Ньюкасл, Атлетико и Истанбул Башакшехир.
В составе сборной Турции Эмре отыграл 101 матч, забив 9 голов, и в 2002 году стал бронзовым призером чемпионата мира.