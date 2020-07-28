Турция

Браим Дарри продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Вингер клуба Фатих Карагюмрюк, выступающего в Первой лиге Турции, Браим Дарри подписал контракт с Фенербахче — сообщает Fanatik.

За 25-летнего экс-форварда молодежных сборных Нидерландов (U-18 – 2 матча, 0 голов, U-19 – 9, 1, U-20 – 2, 0, U-21 – 3, 1) Фенербахче заплатит 1 миллион евро. Зарплата голландца составит 600 тысяч евро в год.

Браим ранее выступал за Витесс (5 матчей во всех турнирах, 1 гол), Де Граафсхап (14, 1), Хераклес (104, 8), Неймеген (17, 4) и Ден Босх (3, 0).

В составе Фатих Карагюмрюк в нынешнем сезоне Дарри провел 32 матча и забил 4 мяча.

Официально о трансфере объявят после того, как заверщится плей-офф Первой лиги за путевку в Суперлигу между Адана Демирспор и Фатих Карагюмрюк (30 июля).