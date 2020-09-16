Турецкий клуб хочет заполучить форварда Атлетико.
Диего Коста, Getty Images
16 сентября 2020, 06:24
Нападающий Атлетико Диего Коста попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает издание AS.
"Канарейки" планируют укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и хотят заполучить испанского форварда. Спортивный директор клуба Эмре Белозоглу уже обсуждал с футболистом возможные детали сделки.
Действующий контракт Косты с Атлетико рассчитан до июня 2021 года.
В прошлом сезоне 31-летний игрок провел 30 поединков в футболке "матрасников", отличившись пятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что форвард Фенербахче Ведат Мурики завершил переход в Лацио.