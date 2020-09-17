Турецкий клуб практически согласовал детали трансфера вингера.
Диего Перотти, Getty Images
17 сентября 2020, 08:33
Нападающий Ромы Диего Перотти может в ближайшее время стать игроком Фенербахче, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Канарейки" практически договорились о трансфере аргентинского вингера и могут вскоре объявить о его приобретении. Сумма трансфера, предположительно, составит около 2,5 млн евро.
Перотти присоединился к Роме в феврале 2016-го из Дженоа. В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 26 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Фенербахче заинтересован в подписании нападающего Атлетико Диего Косты.