Турецкий клуб договорился о трансфере аргентинского вингера.
Диего Перотти, Getty Images
03 октября 2020, 14:43
Полузащитник Ромы Диего Перотти может в ближайшее время стать игроком Фенербахче, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Турецкий клуб обсуждает последние детали трансфера аргентинского вингера и вскоре должен завершить его. "Канарейки" возьмет на себя обязательства по зарплате 32-летнего игрока и не будет платить за его переход.
Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в подписании нападающего Атлетико Диего Косты.