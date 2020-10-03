Турция

Турецкий клуб договорился о трансфере аргентинского вингера.

Полузащитник Ромы Диего Перотти может в ближайшее время стать игроком Фенербахче, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Турецкий клуб обсуждает последние детали трансфера аргентинского вингера и вскоре должен завершить его. "Канарейки" возьмет на себя обязательства по зарплате 32-летнего игрока и не будет платить за его переход.

Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в подписании нападающего Атлетико Диего Косты.