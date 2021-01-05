Турция

Украинец отметился голом после выхода на замену.

В рамках 17-го тура чемпионата Турции Коньяспор дома обыграл Галатасарай (4:3).

В первом тайме команды обменялись голами. Хозяев вывел вперед Дачи, а за Галатасарай забил Дьянь.

Во втором тайме события развивались веселее. Дачи сначала оформил дубль, а после свой второй гол забил Дьянь — 2:2.

На 82-й Коньяспор вновь вышел вперед благодаря голу Демирока а четвертый гол хозяев забил Артем Кравец. Цаглаян сократил отставание в счете на 90+5 минуте и на этом судья дал свисток об окончании матча.

Гол Артема Кравца:

Коньяспор - Галатасарай 4:3

Голы: Дачи, 41, 46, Демирок, 82, Кравец, 90+2 — Дьянь, 45+2, 77, Цалаян, 90+5