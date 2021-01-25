Турция

Немецкий полузащитник пошел на значительное снижение оклада.

Месут Озил будет получать в Фенербахче три миллиона евро в год, сообщает издание Kicker.

Примечательно, что турецкий клуб начнет платить ему лишь с июля. Также Озилу положены подъемные в размере 550 тысяч евро.

Отметим, что 32-летний футболист подписал с турецким клубом полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие 3,5 года.

В текущем сезоне Озил не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы. Он был самым высокооплачиваемым игроком.

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