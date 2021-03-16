Турция

Украинский форвард отметился голом после выхода на замену.

В поединке 30-го тура чемпионата Турции Касымпаша на своем поле принимала Коньяспор. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Украинский форвард Артем Кравец появился на поле в составе гостей на 87-й минуте, а уже через четыре минуты смог поразить ворота соперника ударом головой после подачи с фланга.

GOL | Kasımpaşa 0-1 Konyaspor, 90+2' Kravets

♦️Sezon başı bedava golcü verdin

Önce kendi karnını doyur aç köpek. pic.twitter.com/kmcCIVQkul — F.K ( Belki Bir Gün) (@FK6119) March 15, 2021

Для 31-летнего украинца этот гол стал уже восьмым в нынешнем сезоне при двух ассистах в 21 матче.

Несмотря на гол Кравца, Коньяспор упустил победу, пропустив на шестой добавленной минуте ко второму тайму. Хозяев спас гол в исполнении Хариса Хайрадиновича.

После 28 игр Коньяспор набрал 33 очка и занимает 12-е место в турецкой Суперлиге, а у Касымпаши 31 балл и 15-я строчка после 29 матчей.

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