Украинский форвард отметился голом после выхода на замену.
Артем Кравец (по центру), ФК Коньяспор
16 марта 2021, 00:31
В поединке 30-го тура чемпионата Турции Касымпаша на своем поле принимала Коньяспор. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Украинский форвард Артем Кравец появился на поле в составе гостей на 87-й минуте, а уже через четыре минуты смог поразить ворота соперника ударом головой после подачи с фланга.
Для 31-летнего украинца этот гол стал уже восьмым в нынешнем сезоне при двух ассистах в 21 матче.
Несмотря на гол Кравца, Коньяспор упустил победу, пропустив на шестой добавленной минуте ко второму тайму. Хозяев спас гол в исполнении Хариса Хайрадиновича.
После 28 игр Коньяспор набрал 33 очка и занимает 12-е место в турецкой Суперлиге, а у Касымпаши 31 балл и 15-я строчка после 29 матчей.
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