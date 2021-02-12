Украинский нападающий не помог своей команде пройти дальше.
Артем Кравец, фото Коньяспор
12 февраля 2021, 00:31
Коньяспор с Артемом Кравцом в составе принимал Бешикташ на своем поле в рамках 1/4 финала Кубка Турции.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а потому судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти, в которой более удачливыми оказались гости.
Артем Кравец не смог реализовать одиннадцатиметровый удар — голкипер угадал направление его удара.
Напомним, что ранее ассист Кравца не помог Коньяспору в матче с Трабзонспором.