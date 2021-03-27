Турция

Итальянский специалист может возглавить турецкий клуб.

Фенербахче вступил в переговоры с бывший тренером Челси, Ювентуса и Наполи Маурицио Сарри, сообщает Football Italia со ссылкой на Ajansspor.

Фенербахче ранее расторг контракт с 46-летним Эролом Булутом по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что пока что обязанности главного тренера турецкого клуба временно исполняет Эмре Белезоглу.

Маурицио Сарри имеет действующее соглашение с Ювентусом до конца текущего сезона.

Напомним, что Фенербахче заинтересован в приглашении Лева.