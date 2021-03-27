Итальянский специалист может возглавить турецкий клуб.
Маурицио Сарри, getty images
27 марта 2021, 01:59
Фенербахче вступил в переговоры с бывший тренером Челси, Ювентуса и Наполи Маурицио Сарри, сообщает Football Italia со ссылкой на Ajansspor.
Фенербахче ранее расторг контракт с 46-летним Эролом Булутом по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что пока что обязанности главного тренера турецкого клуба временно исполняет Эмре Белезоглу.
Маурицио Сарри имеет действующее соглашение с Ювентусом до конца текущего сезона.
Напомним, что Фенербахче заинтересован в приглашении Лева.